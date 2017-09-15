Kılıçdaroğlu'nu nişanlısı uğurladı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu kısa dönem askerlik görevini yapmak üzere Sivas'a geldi. Kılıçdaroğlu'nu nişanlısı uğurladı.
Sabah saatlerinde karayolu ile Ankara’dan yola çıkan Kerem Kılıçdaroğlu, Sivas’ta CHP İl Başkanı Ulaş Karasu tarafından karşılandı. Kerem Kılıçdaroğlu’na, annesi Selvi Kılıçdaroğlu,kardeşi Zeynep Kılıçdaroğlu ile nişanlısı Mine Alşan eşlik etti. Minibüs ile 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, General Şükrü Kanatlı Kışlası nizamiye kapasına gelen Kerem Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler buradan askeri birliğe giriş yaptı.
Kerem Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama yapmadan birliğine girdi. 368’inci kısa dönem olarak askerlik hizmetini yerine getirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu’nun 6 Ekim’de yemin edeceği öğrenildi.
HÜRRİYET
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