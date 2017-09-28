Kılıçdaroğlu'nun avukatı serbest!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı serbest Celal Çelik serbest bırakıldı. Çelik, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.
Nöbetçi Sulh Ceza hakimliği de Çelik hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygularak serbest bırakılması kararını verdi.
Avukat Celal Çelik, FETÖ soruşturması kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 Eylül’de Ankara’da gözaltına alınarak İstanbul’a getirilmişti.
13 günlük gözaltı süresinin ardından Avukat Celal Çelik'in ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde alındı. İfadesinin ardından Hasan Yılmaz, Çelik'in adliyeye sevkini istedi.
Kısa bir sürenin ardından talebini açıklayan başsavcıvekili Hasan Yılmaz, Çelik'in adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasını talep etti. Yılmaz Hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, Çelik’in FETÖ terör örgütü ile üyelik temelinde bir bağı olup olmadığı hususunda araştırmaya devam edildiğini belirtti.
FETÖ mensupları tarafından 2014 yılında Twitter'dan açılan "Baş Çalan" hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında atılan twitleri retweet yaptığı belirtilen Çelik'in hesabı gündemde tutmaya çalıştığı da sevk yazısında belirtildi.
Çelik'in katıldığı televizyon programlarında söylediği sözlere yer verilen sevk yazısında, "FETÖ argümanlarını aynen kullanarak terör örgütünün propagandasını yaptığı" iddia edildi.
FATİH GÜRSUL İLE YOĞUN İLETİŞİM TESPİT EDİLDİ
FETÖ söylemlerini gündemde tuttuğu iddia edilen Celal Çelik için sevk yazısında, FETÖ içerisinde yer alıp MİT Tırlarının durdurulması kumpas ve organizasyonlarında yer alan Süleyman Gürbüz ile aynı ByLock iletişim grubunda yer alan Fatih Gürsul ile yoğun irtibatı olduğunun tespit edildiği belirtilerek Çelik’in FETÖ’ye yardım ettiğinin anlaşıldığına dikkat çekildi.
Çelik Hakimliğe gönderilen sevk yazısının ardından yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
HÜRRİYET
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