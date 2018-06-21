Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı.16742
  • Giriş : 21.06.2018 / 17:27:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir'in cenaze namazı öncesi gönderdiği çelenk, şehit yakınlarınca paramparça edildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya’da cenaze töreni düzenlendi.

Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

TÜRKİYE

Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı!

Sedat Peker için karar verildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan: Münbiç'i temizliyoruz!

Erdoğan: Münbiç'i temizliyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye değindi.

Baykal'dan aylar sonra mesaj!

Baykal'dan aylar sonra mesaj!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, aylar sonra ilk kez açıklama yaptı.

 

Başbakan'dan patates-soğan açıklaması

Başbakan'dan patates-soğan açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan patates-soğan açıklaması geldi.

Akşener: Erdoğan dişlerini sıkıyordur

Akşener: Erdoğan dişlerini sıkıyordur

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

 

Başbakan: Bahçeli ile sıkıntımız yok

Başbakan: Bahçeli ile sıkıntımız yok

Başbakan Binali Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan: Kandil'deki lider takımını hallettik

Erdoğan: Kandil'deki lider takımını hallettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya