Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şehit Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir'in cenaze namazı öncesi gönderdiği çelenk, şehit yakınlarınca paramparça edildi.
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade sözleşmeli Onbaşı Aliseydi Özdemir (25) için memleketi Malatya’da cenaze töreni düzenlendi.
Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları cenazeye çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçalayarak tepki gösterdi.
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