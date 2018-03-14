Kılıçdaroğlu'nun danışmanın cezası onandı
Eski danışman Fatih Gürsul'un yerel mahkeme tarafından verilen cezası onandı.
FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi ndeki yapılanmasına yönelik görülen dava da yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsul un da bulunduğu 10 sanık hakkında verilen ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.ceza dairesi tarafından onandı. Onama kararında yerel mahkemenin kararının hukuken isabetli olduğu belirtildi.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanık Fatih Gürsul "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptrımıştı. Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamamıştı. Sanıkların avukatı karara İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi nezdinde itiraz etmişlerdi.
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