Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu'nun danışmanın cezası onandı

Kılıçdaroğlu'nun danışmanın cezası onandı.19199
  • Giriş : 14.03.2018 / 12:31:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanının cezası onandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Eski danışman Fatih Gürsul'un yerel mahkeme tarafından verilen cezası onandı.

FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi ndeki yapılanmasına yönelik görülen dava da yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aralarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatih Gürsul un da bulunduğu 10 sanık hakkında verilen ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.ceza dairesi tarafından onandı. Onama kararında yerel mahkemenin kararının hukuken isabetli olduğu belirtildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, sanık Fatih Gürsul "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan suça yönelik kastın yoğunluğu, suçun işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına çarptrımıştı. Gürsul'un eyleminin terör suçu olması nedeniyle 10 yıl 6 hapis cezasına çıkaran heyet, pişmanlığını dile getirmemiş olmasını gözeterek indirim uygulamamıştı. Sanıkların avukatı karara İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi nezdinde itiraz etmişlerdi.

Merkel yeniden Başbakan seçildi

Çiftlik Bank'ın Tekirdağ'daki çiftliğine baskın!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İlnur Çevik konuştu: Yeni patlamalar olabilir

İlnur Çevik konuştu: Yeni patlamalar olabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD'deki değişikliğin yeni patlamalara ve krizlere neden olabileceğini

Erdoğan'dan flaş 'Afrin' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'Afrin' açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin'in bugün düşeceğini söyledi.

 

Başbakan'dan 'Tillerson' açıklaması

Başbakan'dan 'Tillerson' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Tillerson'ın görevden alınması ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtladı.

Başbakan'dan iğrenç yorumlara yanıt

Başbakan'dan iğrenç yorumlara yanıt

Başbakan'dan düşen jette ölenlerle ilgili yapılan iğrenç yorumlara yanıt geldi.

 

Adalet Bakanı'ndan seçim ittifakı açıklaması

Adalet Bakanı'ndan seçim ittifakı açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den seçim ittifakı açıklaması geldi.

AK Parti grup toplantısı iptal edildi!

AK Parti grup toplantısı iptal edildi!

Bugün yapılacak AK Parti grup toplantısı iptal edildiği bildirildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya