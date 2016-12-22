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Kılıçdaroğlu'nun danışmanına tutuklama

Kılıçdaroğlu'nun danışmanına tutuklama.12236
  • Giriş : 22.12.2016 / 16:31:00

Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul için tutuklama talebinde bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Doç. Dr. Fatih Gürsul tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Fatih Gürsul'un Fethullahçı Terör Örgütü'nün iletişim sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın'ın talimatı üzerine Ankara'da gözaltına alınan Gürsul'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırmızı listede ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen Gürsul, beraberindeki 15 şüpheli ile birlikte İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından sorgulanan Gürsul, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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