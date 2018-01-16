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Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınacak

Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınacak.19199
  • Giriş : 16.01.2018 / 16:10:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınacak.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatla ifadesinin alınacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yargılanıyordu.

Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Kemal  Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile Bilal Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız  katıldı.

Hakim, uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle Bakırköy  Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosu'na gönderilen dosyayla ilgili yazı  cevabının geldiğini belirterek, tarafların uzlaşmadıklarının bildirildiğini  tutanağa geçirdi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yasama dokunulmazlığını  düzenleyen Anayasa'nın 83/1 madesi kapsamında değerlendirme yapılarak davanın  düşürülmesini istediklerini belirterek, bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin  alınmasına gerek olmadığını iddia ettiklerini söyledi.

Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız da şikayetlerinin devam ettiğini  belirterek, sanığın dava konusu beyanlarını, Meclis'te değil havaalanında  söylediğini ve delillerin dosyada yer aldığını kaydetti. Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun  cezalandırılmasını istedi.

Hakim, Kılıçdaroğlu'nun ifadesinin alınması için Ankara nöbetçi asliye  ceza mahkemesine talimat yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, CHP Genel  Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 5 Ağustos 2014'te Atatürk Havalimanı çıkışında basın  mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Bilal Erdoğan hakkında  ifadelerinin bulunduğu ve bu açıklama üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı  hatırlatıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Haziran 2016'da Türkiye Cumhuriyeti  Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında dokunulmazlığının  kaldırıldığı aktarılan iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun avukatınca, Ankara  Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla soruşturma dosyasına gönderilen yazılı  beyanda, eleştirilerin tamamının haklı ve yerinde olduğu, açıklamanın ifade  özgürlüğü kapsamında görülmesi zorunlu olduğundan müvekkili hakkında takipsizlik  kararı verilmesini talep ettiği belirtildi.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkında soruşturma yapılan, bir milletvekili ve aynı zamanda ana  muhalefet partisi genel başkanıdır. Günlük siyasi konularda görüş açıklaması  mutlaka yapabilmeli ve bu husustaki kabul edilebilir ifade özgürlüğü sınırları  geniş tutulmalıdır. Yine siyasetçilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin  yerleşik içtihatlarında da kabul edildiği gibi kabul edilebilir eleştiri  sınırları hususunda, sıradan bir kimse ile karşılaştırıldığında bu sınırların  geniş olduğu kabul edilmelidir. Ancak bu özgürlük, Anayasamızın 17. maddesi  kapsamında herkesin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı da gözetilerek  yorumlanmalıdır. Devlet bireyin manevi varlığının bir parçası olan kişisel şeref  ve itibara keyfi olarak müdahale etmemek ve üçüncü kişilerin saldırılarını  önlemekle yükümlüdür. Kaldı ki müşteki siyasetçi de değildir."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının yazılı savunmasında, kullanılan  ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10/2 maddesi ve  Anayasası'nın 26. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirttiği  anlatılan iddianamede, AİHM'in 22 Şubat 2005 tarihli Pokdemirli/Türkiye  davasındaki kararı örnek gösterilerek, AİHM'in söylenmesinde zorunluluk  bulunmayan küçük düşürücü, incitici ifadelerin kullanılmasının ifade özgürlüğü  kapsamında görmediği tespitinde bulundu.

İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun "basın yoluyla alenen hakaret" suçundan  4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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