Kılıçdaroğlu'nun kardeşi de katıldı
Sosyal medyada futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen tarafından başlatılan, Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz'un katılımıyla büyük ses getiren referandum kampanyasına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Sosyal medyada da çok konuşulan kampanyaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu da katıldı. Celal Kılıçdaroğlu abisine, "Kemal abi sen de var mısın?" diye sordu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sorulunca yanıt vermişti.
Kılıçdaroğlu, "Kardeşim küçük bir çocuk değil, illa benim siyasi görüşümü desteklemesi gibi bir durum yok. Ama bizim bir belediyemiz, Didim Belediyesi Didim'e olağanüstü hizmetler veriyor. Didim'de iki yüksek bina var, bunların yıkılması lazım. O binaların sahipleri parayla insan satın alıp bize saldırtmanın yollarını arıyorlar. Cebine para koyup, 'çık şunu yap' diyorlar. Onların etrafındaki insanlara bakın göreceksiniz o müteahhidin yandaşları" demişti.
CHP Lideri, "Kardeşinize de o insanlar tarafından para verildiğini mi söylüyorsunuz?" sorusuna ise, "Benim ne söylediğimi siz de anladınız herkes de anladı" yanıtını vermişti.
HÜRRİYET
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