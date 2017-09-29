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Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden şok sözler!

Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden şok sözler!.8876
  • Giriş : 29.09.2017 / 15:41:00
  • Güncelleme : 29.09.2017 / 15:47:02

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi sosyal medya hesabından şoke eden açıklamalarda bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı iddia edilen paylaşımlarla ilgili açıklama geldi.

Celal Kılıçdaroğlu adıyla paylaşım yapan kullanıcıya dava açan avukat Fidel Okan, mahkeme tutanaklarını paylaştı.Okan'ın Twitter adresinden paylaştığı belgeye göre Celal Kılıçdaroğlu ifadesinde hiçbir sosyal medya hesabı olmadığını iddia etti. Avukat Okan “Benimle ilgili her twitine dava açtığım bu meczubu siyasi amaçları için kullanan şerefsiz takımının peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen Celal Kılıçdaroğlu CHP'den ihraç edilmişti.

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