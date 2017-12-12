Kılıçdaroğlu'nun malvarlığı için karar!
CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Özkoç ve vekillerin imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ailesinin malvarlığı araştırılacak.
CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yakınlarının malvarlıkları ile kaynaklarının araştırılmasını istedi.
CHP grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile milletvekili arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan araştırma önergesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Önergede, "kamu gücünün siyasetçiler ve kamu görevlilerince özel çıkarlar için kötüye kullanılması" şeklinde tanımlanan yolsuzlukların, toplumun devlete ve adalete olan güvenini temelden sarstığı vurgulandı. Güçlü ve sağlıklı işleyen bir demokratik sistem için siyasetçi ve bürokratların, devlet kurumları ve kamusal varlıkların yönetiminde saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine uymaları, malvarlıklarındaki değişiklikleri kamuoyu ile paylaşmaları gerektiği belirtildi.
Yolsuzlukların önlenebilmesinin adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı bir yönetim anlayışının başta siyasi parti genel başkanları olmak üzere tüm siyasetçiler ve üst düzey kamu yöneticileri tarafından benimsenmiş olmasına bağlı olduğu belirtilen önergede, "Temiz siyaset yapanlar hesap vermekten hiçbir zaman korkmazlar, dürüst olduklarını her fırsatta topluma ispatlamaktan kaçınmazlar ve halka hesap vermeyi siyasi ve kişisel bir sorumluluk olarak kabul ederler" değerlendirmesi yer aldı.
Önergede, şunlar kaydedildi:
"Kamuoyunda yandaş veya havuz medyası olarak bilinen medya kuruluşları ve bazı AK Parti yöneticilerinin beyanlarında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızının İstanbul ili Ataşehir ilçesinde aldığı bir ev üzerinden haksız mal edindiğine yönelik mesnetsiz iddialar ve iftiralar ortaya atılmıştır.
Kişisel kazanç ve helal parayla alınan 85 metrekare 2+1 orta sınıf bir apartman dairesi üzerinden, AK Parti yöneticilerinin ve yakınlarının haksız kazanç sağladıkları ve rüşvet aldıklarına ilişkin belgelerin ortaya saçıldığı bir dönemde, CHP Genel Başkanı ve CHP'yi yıpratmak amacıyla, hayatı boyunca dürüstlüğü rehber edinmiş ve hiçbir yolsuzluğa adı karışmamış insanlar hedef gösterilerek manevi bir lince maruz bırakılmaktadır.
Bu bağlamda, diğer tüm siyasi parti liderlerine de örnek olması açısından, yandaş medyanın dile getirdiği ve AK Parti yöneticilerinin kullandığı iddialar kapsamında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, eşi, oğlu, kızları, damadı ve dünürleri dahil tüm aile fertleri ve yakınlarının malvarlığının ve kaynaklarının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz."
CHP lideri Kılıçdaroğlu, malvarlığının araştırılmasını talep etmişti.
NTV
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