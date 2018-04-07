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Kılıçdaroğlu'nun mitinginde olay

Kılıçdaroğlu'nun mitinginde olay.30569
  • Giriş : 07.04.2018 / 15:09:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinginde olay çıktı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeker fabrikalarının satışı konusunda yaptığı sert açıklamaları sırasında bir kişinin eliyle rabia işareti yapması üzerine gözaltına alındı.

Hürriyet Meydanı'nda yapılan mitingine katılan Gökhan Ç. (46) isimli kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, eliyle Rabia işareti yaptı. Bağırarak Kılıçdaroğlu'na sesini duyurmaya çalışan Gökhan Ç., çevredeki vatandaşların emniyet güçlerine haber vermesiyle miting alanından dışarı çıkartıldı. Güvenlik güçlerinin gözetiminde miting alanının dışına çıkarılan Gökhan Ç., gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü, soruşturma başlatıldı.

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