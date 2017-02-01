Kılıçdaroğlu, o milletvekilinin istifasını istedi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından ödenen 1 milyon TL'lik telefon faturası ile olay yaratan CHP'li vekil Elif Doğan Türkmen ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir karar aldı.
CHP kurmayları, CHP’nin aralık ayındaki Adana mitingi ve yeni yıl tebriği için Adanalı tüm seçmenlere mektup gönderen milletvekili Elif Doğan Türkmen'in iletişim masrafının, “kabul edilebilir” limitin çok üzerinde olduğunu savunuyor ve 1 milyon TL’yi aşan iletişim bedelinin bir miktarının TBMM’ye iade edilmesi konusunda nasıl bir yöntem belirlenmesi gerektiği konusunda fikir alışverişi yürütüyor.
Bu konuda kamuoyuna açık mesaj vermeyen Kılıçdaroğlu’nun Türkmen ile iki gün önce telefon görüşmesi yaptığı ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun görüşmenin ardından yakın çevresiyle, Türkmen’in Başkanlık Divanı’ndan çekilmesi gerektiği yönündeki görüşünü paylaştığı, bu adımın kamuoyunda oluşan tepkiyi bir nebze giderebileceğini düşündüğünü ilettiği öğrenildi. Bu talebin ulaştırıldığı Türkmen’den henüz istifaya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir sinyal gelmese de konu bugün saat 13.00’te genel merkezde toplanacak MYK’da da birinci gündem maddesi olacak. Parti kurmaylarının bir milletvekiline tanınan hakkın suiistimal edilmesi anlamına gelecek bu adımın partiyi zor durumda bıraktığı, partinin tedbir almaması durumunda daha zor durumda kalabileceği yönünde görüş bildirmesi bekleniyor.
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