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Kılıçdaroğlu, olağanüstü toplantı istedi

Kılıçdaroğlu, olağanüstü toplantı istedi.16742
  • Giriş : 27.06.2018 / 08:22:00

Kılıçdaroğlu, partisini olağanüstü toplantı yapmaya davet etti.

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Pazar günü yapılan seçimlerden istediğini elde edemeyen CHP'de hareketli günler yaşanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Parti Meclisi'ni 28 Haziran günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Edinilen bilgiye göre, toplantı, parti genel merkezinde saat 14.00'te başlayacak.

Seçim sonuçlarının ele alınacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu bir konuşma yapacak.

Toplantının gündem maddeleri arasında "disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi" de bulunuyor.

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