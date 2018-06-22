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Kılıçdaroğlu: Onurun varsa istifa edersin

Kılıçdaroğlu: Onurun varsa istifa edersin.16742
  • Giriş : 22.06.2018 / 15:22:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Danıştay üyesine tepki gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay üyesine tepki gösterdi ve bir hakimin tarafsız olması gerektiğini belirtti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, ''Bir Danıştay üyesi üstelik kadın, bir Cumhurbaşkanı adayını eleştiriyor. Sen hakim değilsin ki; onurun, haysiyetin varsa istifa edersin gidersin o partide kadın kolları başkanı olursun milletvekili adayı olursun itiraz etmeyiz. Ama hakimse tarafsız olması lazım'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tokat'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Hükümet ayrı bir şey siyasette liyakat yoktur. Siyasette milletvekili bakan muhtar olmak için iki şeye ihtiyaç var. İlkokul diploması savcılıktan iyi hal kadığı. Hükümetler devlet olmazlar. Yetkiyi milletten alıyor devleti yönetmek için. Son 16 yılda geldiğimiz nokta hükümet devlet oldu. Devlette liyakat adalet çöktü. Yargıtay üyesi tweet atıyor falan kişiyi destekleyin diye bir siyasi lideri göstererek. O Yargıtay üyesi vicdanına göre karar veremez. Bir Danıştay üyesi üstelik kadın, bir Cumhurbaşkanı adayını eleştiriyor. Sen hakim değilsin ki istifa edersin onurun varsa haysiyetin varsa istifa edersin gidersin o partide kadın kolları başkanı olursun milletvekili adayı olursun itiraz etmeyiz. Ama hakimse tarafsız olması lazım. 'Millet İttifakı'nı kurduk bunlar yan yana gelemezler dediler. Niye gelmeyelim? Darbe hukukunda öngörülen yüzde 10 barajı sıfırladık.''

NTV

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