Facebook Twitter Rss

CHP lideri: Operasyona desteğimiz tam

CHP lideri: Operasyona desteğimiz tam.15865
  • Giriş : 21.01.2018 / 09:10:00
  • Güncelleme : 21.01.2018 / 09:13:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Afrin'de mevzilenen PKK'nın Suriye kanadı YPG ve PYD'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı.

Operasyonu Hürriyet'ten Hande Fırat'a değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam. Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği. Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin temaslar neticesinde hava sahasını kullanabilmesi çok önemlidir” diyen Kılıçdaroğlu, ayrıca Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisini aradığını ve ayrıntılı bilgi verdiğini de söyledi.

Afrin'de kara harekatı başladı!

Kerimcan Durmaz: Maliye ile başım belada

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Bahçeli: Allah ordumuzu muvaffak etsin

Bahçeli: Allah ordumuzu muvaffak etsin

MHP lideri Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu.

3 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

3 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Zeytin Dalı Operas

 

Erdoğan: Ölümüne sizinleyim

Erdoğan: Ölümüne sizinleyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da 2023 hedeflerini anlattı.

Başbakan, Bahçeli ile görüşecek!

Başbakan, Bahçeli ile görüşecek!

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek.

 

Bahçeli, anıtı ziyaret etti

Bahçeli, anıtı ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Erdoğan 6 ay süre verdi!

Erdoğan 6 ay süre verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uyum yasası konusunda talimatı verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya