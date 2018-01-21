CHP lideri: Operasyona desteğimiz tam
Afrin'de mevzilenen PKK'nın Suriye kanadı YPG ve PYD'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı başlatıldı.
Operasyonu Hürriyet'ten Hande Fırat'a değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Kahraman ordumuza güvenimiz tam operasyona da desteğimiz tam. Bizim için önemli olan sınırlarımızın güvenliği. Hiçbir ülke kendi sınırlarında terör örgütünün yuvalanmasını istemez. Türkiye’nin sınırlarında terör örgütünün konuşlanması hepimizin tepki göstereceği bir olaydır" ifadelerini kullandı.
"Türkiye’nin temaslar neticesinde hava sahasını kullanabilmesi çok önemlidir” diyen Kılıçdaroğlu, ayrıca Başbakan Binali Yıldırım’ın kendisini aradığını ve ayrıntılı bilgi verdiğini de söyledi.
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