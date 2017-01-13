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Kılıçdaroğlu: Oturduğun ego makamı değil

Kılıçdaroğlu: Oturduğun ego makamı değil.12637
  • Giriş : 13.01.2017 / 16:48:00

Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden hükümete ve Erdoğan'a yüklendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Anayasa değişikliği ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili de bir mesaj yayınlayarak, Cumhurbaşkanlığı makamının bir şahsın egosunu tatmin etme makamı olmadığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, Cumhurbaşkanlığı, ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır" dedi.

CHP lideri Twitter'dan Anayasa değişikliğine ilişkin eleştirilerini paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse; seçilmiş olmayı, mutlak ve sınırsız bir egemenlik gibi düşünmemeli, herkese ve her kuruma hükmetme hakkını kendinde görmemelidir. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki, Cumhurbaşkanlığı, ne millete tahakküm ne de bir şahsın sınırsız egosunu tatmin makamıdır. Bir Cumhurbaşkanı'nın, iyiyi-kötüyü ve adaleti belirleme hakkını tekelinde görmesi, hesap vermeyi reddetmesi demokrasi için ciddi tehdittir. Cumhurbaşkanları, özgürlük gibi insanın doğuştan gelen hakkını dahi, sanki kendisinin bahşettiğini sanacak kadar güç sarhoşu olmamalıdırlar. Cumhurbaşkanları, kendi bekası için, kendisine muhalefet eden ve rakip gördüğü herkesi düşman ilan etmeye, sindirmeye çalışmamalıdırlar" dedi. 

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