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Kılıçdaroğlu oturma eylemi yapacak

Kılıçdaroğlu oturma eylemi yapacak.19199
  • Giriş : 04.07.2017 / 20:33:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'a alınmamaları durumunda oturma eylemi başlatacak.

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Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşün 20. gününe Uğur Dündar ile birlikte katılan avukat Fidel Okan, KRT'de Çağlar Cilara'ya bağlandı ve Kılıçdaroğlu'nun oturma eylemi başlatacağı bilgisini verdi.

Fidel Okan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yürüyüş sırasında yaptığı sohbette Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul'a girmelerinin engellenmesi durumunda oturma eylemi başlatacağını söylediğini aktardı.

Fidel Okan, Kılıçdaroğlu'nun 'Yolu kestikleri yerde oturma eylemi başlatacağım ve o yol açılıncaya kadar ben de burada bulunan herkes orada bu sefer eylemi oturma eylemi olarak devam ettireceğiz' dediğini aktardı.

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