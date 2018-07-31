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Kılıçdaroğlu: Parti çok hırpalandı

Kılıçdaroğlu: Parti çok hırpalandı.16742
  • Giriş : 31.07.2018 / 08:50:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay konusunda açıklama yaptı.

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24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından kaosun başladığı CHP'de Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay konusunda değerlendirme yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım" dediği öğrenildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 saat sürerken kurultay sürecinin masaya yatırıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre toplantıda Kılıçdaroğlu, “Büyük gerilim yaratıldı, yaşanan süreçte parti çok hırpalandı. Bu sürecin sonunda partinin derlenip toparlanması lazım. Süreç sonuçlandıktan sonra bir an önce bu tahribatı gidermek zorundayız” dedi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun ‘Yerel Seçim Stratejisi ve Vizyon Belgesi’nin hazırlanması, yol haritasının belirlenmesi için çalışmalara başlanması talimatı verdiği ve kurmaylarına “Kurultay tartışmalarına girmeyin, bu tartışmalar içinde boğulmayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi.

NTV

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