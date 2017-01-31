Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı
Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan resmi cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
DİĞER HABERLER
HDP Sözcüsü Bilgen tutuklandı
HDP Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in tutuklandığı öğrenildi.
Referandum harcamaları 'kasadan'
Önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan referandum sürecinde partiler kampanya parasını kendi kas
Ahmet Türk: Türkiye'nin sağlığı daha kötü
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, cezaevine giderek Ahmet Türk ile görüştü.
AK Parti'de 75 bin kişi hazır!
AK Parti'de referandum hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken 75 bin kişinin hazır olduğu bildirildi
Erdoğan tam 40 İl'de konuşacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandum için 40 İl'de konuşma yapacak.