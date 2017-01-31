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Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı

Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı.12236
  • Giriş : 31.01.2017 / 14:14:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu resmi cenaze törenine katıldı.

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Sivas eski Senatörü Hüseyin Öztürk için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan resmi cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

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