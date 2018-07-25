Kılıçdaroğlu resti çekti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde kurultay için toplanan imzalara ilişkin konuştu ve resti çekti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay için imzalar toplandı iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu; "İmzalar toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" dedi.
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