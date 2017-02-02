Kılıçdaroğlu, Saffet Sancaklı'yı aradı!
Gördüğü kanser tedavisi sırasında intihar eden ve bir süredir yoğun bakımda bulunan Hülya Sancaklı'nın hayatını kaybetmesi üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'yı arayarak taziyelerini iletti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde, Hülya Sancaklı'ya Allah'tan rahmet; Sancaklı'nın yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
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