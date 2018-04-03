Kılıçdaroğlu: Sanatçılar barışı desteklemeli!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte sınıra giderek Afrin operasyonuna destek veren sanatçılara tepki gösterdi.
İşte Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından özetle önemli satır başları;
“88 yıl önce kadınların belediye başkanı seçilmesini sağlayan yasa ilk kez çıktı. Kadınların gücünü ilk kez ve net Adalet Yürüyüşü’nde gördüm. Maltepe’de milyonların buluştuğu kalabalığın en az yarısı kadındı. Saray’da oturan zat seni uykusuz bırakacağım uykusuz. Garibanı görünce esersin ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemezsin. Çık karşıma çık Recep Bey. (hak, hukuk, adalet sloganları) Kadınlar çağdaş Türkiye’nin inşaasını sağlayacaklar. (Kadınlar sahneye sloganları) önce o zatı sahneye çıkaracağım. Bütün dünya görsün diye.
Taşeron işçiler ile ilgili beklediğimiz tablo gerçekleşmedi. İlk kez taşeron işçilere CHP sahip çıktı. İki buçuk yıl sonra Saray’ı işgal eden zat sözde kadro verdi neyle KHK ile. Ama binlerce kişiye kadro vermediler. Burada kadın kardeşlerimin yanında söz veriyorum, bütün teşeron işçilerine kadro vereceğim. Bakana yemek götüren garsona kadro vermediler. Bu rezilliğe kadınların gücü ve halkın partisi son verecek.
Tek adam rejimini yıkacağız dikta yönetimini ve diktatörü oradan alacağız. En büyük korkuları bu ülkenin kadınları. O yüzden kadınlar evde otursun diyorlar. Kadınlara güveniyorum, bu ülkenin kadınları demokrasi, eşitlik, söz hakkı istiyor. Her kadın bir Kuvayı Milliye’cidir. Siz birer Kuvayı Milliye’cisiniz. Bu ülkenin kadınları özgürlük istiyor, bağımsız Türkiye istiyor. Bu ülkenin kadınları Fesli Kadir’leri istemiyor. Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edip bu adamı ziyaret edenler, önünde el pençe duracaksın. Sen vatan hainisin.
Anadolu kadını diyor ki bağımsız Türkiye, hak, hukuk ve adalet istiyorum. Ve bir şeye güveniyorum eğer kadın hakkı hukuku ve adaleti istiyorsa yüzde yüz bu topraklara hak, hukuk ve adalet gelecektir. Siz hak hukuk ve adalet dedikçe Saray’da oturan şahısı uyku tutmuyor. Bu ülkenin kadınına sonuna kadar güveneceksin. OHAL var bizim ülkemizde kimse konuşmasın istediğimi hapse attırırım diyor. Buradan Saray’da oturan şahsa sesleniyorum sen adaletsizliğin timsalisin. Ben bunları söyledikçe ey Kılıçdaroğlu FETÖ’cüleri savunuyorsun diyorlar. Ben özgürlüğü, demokrasiyi hakları savunuyorum. Ama sen bunları anlayamazsın sen Saray’da badem sütü ile besleniyorsun ben kuru ekmekle.
Filistinlilerin Toprak Günü’ydü. İsrail askerleri acımasızca Filistinli kardeşlerimizi katletti. Erdoğan kalktı konuşulor. Ya arkadaş sen Türkiye’nin Mavi Marmara’da itibarını 20 milyon dolara satmadın mı? 9 kişi uluslar arası sularda canını kaybetti. Bunların politikası İsrail’e haber gönderiyorlar ya biraz bağırıp çağıracağız idare edin, Amerika’ya haber gönderiyorlar ya biraz bağırıp çağıracağız idare edin. Mavi Marmara’dan sonra 3 şartı vardı. İsrail Özür dilemeli diyordu dilemedi. Ama bu gitti Putin’den özür diledi. Sonra öldürülenlenden İsrail tazminat verecek dediler verdiler mi, hayın İsrail gitti bağış yaptı. Sonra Gazze ablukası açılacak dedi. Açıldı mı? Bir adamın ağzında yalan yuva yaptıysa o adamın bu ülkeye hayrı yoktur.
Türkiye zengin bir ülke. Saman ithal ediyoruz fiyatı yüzde 72 arttı. Yemde dış bağımlılığımız yüzde 52 arttı. Ya bu ülkede tarla mı yok, dışarıdan ithal ediyoruz. Yoncada fiyat yüzde 32 artmış. Şubat 2018 itibariyle tarım kredi borcu olan çiftçilerin borcu 2 katrilyon 462 lira. Çiftçi ekemiyor. Kapıda traktör ve tarla var ikisi de bankanın ipoteğinde. Bunu hepimiz biliyoruz.
Erdoğan bu ülkenin başındaki bela faizdir diyor, 15 yıldır faizi kurtaramamış şimdi kurtaracak. Yakayı kaptırmış faizcileri kurtaramıyor. Çekil koltuğundan çekil bak bakalım faiz nesil düşüyor. Faiz zengini daha zengin yapar diyor, günaydın daha yeni mi öğrendin. Yine söylüyor devletin bankaları da bu işinz içindedir. Günaydın Recep Bey günaydın. İbranim Kaboğlu’nu hemen bir KHK ile atıyorsun, Ömer Gergerlioğlu’nun ikramiyesini vermiyorsun bir KHK ile. Eğer sen faizden şikayetçi isen oradan ineceksin arkadaş. Hadi özel bankalara gücün yetmiyor devlet bankalarının faizini sıfıra indir.
İki de bir diyor ki her işveren bir işçi alırsa işsizlik çözülür diyor o zaman çıkar bir KHK çıkar. bu Tefeci ekonomisini yıkmak benim boynumun borcudur. Bile bile bunu yapıyorlar çünkü Hollanda, Fransa bekliyor ne gerek var siz üretiyorsunuz diyorlar. O ülkelerin işçileri çalışıyor, bizimkiler evde oturuyor. Bütün şoför kardeşlerime sesleniyorum, senin derdini dile getiren tek kişinin adı Kılıçdaroğlu partinin adı da CHP’dir. Sen ama badem sütü içene oy verdin sen, bir daha aklını başına al senin haklarına sahip çıkan Türkiye’nin partisi CHP’ye gel kardeşim. Bu diktatör bozuntusu Giresun, Ordu’ya gidiyor ya ağzından bir fındık lafı çıksın kardeşim söyleyemez. İnekleri samanları yemleri ithal ediyorlar ama Tosuncuk’u ihraç ediyorlar. Bunlar Tosuncuk için araştırma önergesi verdik ya onları da kabul etmediler tercihlerini Tosuncuk’tan yana koydular. Tosuncuk milleti dolandırıyor bunların haberi yok,aslında var ama seslerini çıkarmıyorlar. Soygunculuk tam bunlara yakışıyor.
Saray ne ile besleniyor biliyor musunuz? Badem unu, kilosu 87 lira. Mercimek unu. Neymiş efendim kilo aldırmıyormuş. Efendim Saray’ın mutfağında şeker kullanılmıyormuş ne kullanılıyormuş en pahalı bal. Vatandaşın derdini bilmiyorlar, oturmuşlar saraylarına bir elleri balda bir elleri yağda ahkam kesiyorlar. Bir dönem kendi kendine yeten ülke şimdi zarar ediyor. “
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