Kılıçdaroğlu: Seçim ofisleri kurmayın
Kılıçdaroğlu, ekibine referandum çalışmaları için talimat verdi. Kampanya boyunca seçim ofisleri değil, "hayır" merkezleri kurulmasını istedi.
“Yürüyüş ya da gösteri yaparak, panel düzenleyerek ‘Hayır’ oyu artmaz” diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti teşkilatına “Akıllı olacağız. ‘Hayır’ oyu vermeyi düşünmeyenleri ikna edeceğiz” talimatını verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; milletvekilleri, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyeleriyle toplandı. 55 kişinin söz aldığı 7 saatlik toplantıda, referandumda izlenecek stratejiye ilişkin görüşler dile getirildi. Kılıçdaroğlu, toplantının sonunda şu değerlendirmeleri yaptı:
DEMOKRASİ OFİSİ:
Mahallelerde açılacak çalışma ofislerinin adına, “Seçim ofisi” yerine “Demokrasi ofisi” diyeceğiz. Sakın CHP adı altında kampanya ofisleri kurmayın. Mümkünse “Hayır evi” adını verin. “Hayır” diyen her siyasi görüş ve parti kendi kampanyasını, kendi dünya görüşüne uygun yürütecek. Biz hiç kimseyle birlikte ortak kampanya yapmayacağız. Birlikte kampanya yürütürsek kaybederiz.
YÜRÜMEKLE ARTMAZ:
Yürüyüş ya da gösteri yaparak, panel düzenleyerek “Hayır” oyu artmaz. Panele gelenler zaten “Hayır” veriyor. Akıllı olacağız. “Hayır” oyu vermeyi düşünmeyenleri ikna edeceğiz. Halkın ayağına gideceğiz. Vatandaşları, özellikle de gençleri, öğrencileri sandığa gitmeleri konusunda ikna edeceğiz. Referandum kampanyamızın ilk ayağı “Sandığa git” çağrısı.
HEDEF ALMAYIN:
Kampanya sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı doğrudan hedef almayacağız. , kampanyanın CHP-AKP çekişmesine dönüşmesine de izin vermeyeceğiz. Pozitif dil kullanacağız. İyi çalışırsak, “Hayır” çıkarırız. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde ajans muhabirinin sorularını da şöyle yanıtladı:
BAHÇELİ’YE YANIT:
(Bahçeli’nin “Hayır çıkarsa Türkiye karmakarışık olur” sözleri) Türkiye ciddi tehlikelerle karşı karşıyaysa 15 yılda Türkiye’yi bu duruma getiren iktidardır. Türkiye’yi bu noktaya getiren iktidara siz destek veriyorsanız, Türkiye’yi daha büyük bir tehlikenin içine sürüklemiyor musunuz? Bir kişinin elinde sopayla bir toplumu, bir ülkeyi, bir devleti dizayn etmesine karşıyız biz.
ANLAMAKTAN ACİZ:
Hükümet, bu Anayasa’ya neden “Evet” oyu kullanılması gerektiğini anlatmaktan aciz. O zaman da CHP’den başlayarak özel bir suçlama alanı getiriyorlar, CHP sanki terör örgütleriyle ilişkiliymiş gibi. Terör örgütleriyle yatıp kalkanlar bunlar. Şehirler silah deposuna döndürülürken CHP mi iktidardaydı?
AÇIKLAYABİLİYOR MU?:
Sayın Yıldırım, Cumhurbaşkanı nasıl tarafsız olacak, açıklayabiliyor mu? “Milletvekili sayısını 600’e çıkaracağız, faturayı da millete yıkacağız”, bunu anlatıyor mu? Siz vatandaş hangi gerekçeyle “Evet” oyu verecek, bunu anlatın.
‘AYAKLAR ALTINDA’
“Öğretim üyelerinin cübbeleri ayaklar altında. İnançlı olduklarını söylüyorlar, ‘Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir’ diyor sevgili Peygamber’imiz. Bu kadar bilim insanını yücelten bir anlayıştan, bilim insanını ayaklar altına alan bir anlayışa geldik.”
HABERTÜRK
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