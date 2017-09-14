Kılıçdaroğlu, şehit ailesi ile mahkemelik oldu
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkan'ın cenaze töreninde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gönderdiği çelengi reddeden şehit ailesine 'mala zarar vermekten' dava açtı.
Şehidin cenazesine çelenk gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tepkilere neden oldu. CHP Lideri'nin çelengi, "HDP destekçilerini burada istemiyoruz" sloganlarıyla cami avlusundan çıkarıldı.
ŞEHİT AİLESİNE DAVA
Çelengin avludan çıkarılmasından sonra CHP avukatları harekete geçti. Şehit yakınlarına "mala zarar vermek" ve "kamu görevlisine hakaret"ten suç duyurusunda bulunuldu. Şehidin yakın akrabası Fatih Taşkn hakkında yakalama kararı çıktı.
TRT
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