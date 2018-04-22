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Kılıçdaroğlu: Şeker vatandır, vatan satılamaz

Kılıçdaroğlu: Şeker vatandır, vatan satılamaz.15865
  • Giriş : 22.04.2018 / 13:57:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, satılan şeker fabrikaları ile ilgili konuştu.

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Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şeker fabrikaları üzerinden hükümete yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz adalet için mücadele ederken, vatanımız için uğraşırken 2018'in Türkiyesinde neler oluyor. Türkiye'nin beka sorunu var diyorlarsa, 16 yıl önce kimse böyle demiyorlardı. 15 yılın sonunda ne oldu da Türkiye'nin beka sorunundan söz ediyoruz? 15 yılda bu ülkeyi nereye götürdüler. Bu partilerle ilgili değil, memleket meselesidir.

Bugün bilge insanlar Türkiye'nin geleceğinden endişe ediyorlar. Biz birlikte çalışmak zorundayız. Bu parti değil, memleket, adalet meselesidir. İçim acıyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında 1 metre bez üretemeyen Osmanlı, cumhuriyet kurulduğu zaman Anadolu'nun her tarafına fabrikalar götürdü. Osmanlı'nın kendi parasını basacak bankası yoktu.

Şeker vatandır, vatan satılmaz. Başkalarının ürettiğini bize tükettirmek istiyorlar. 80 milyonu egemen güçler mi bizim insanımız mı doyuracak? Biz bizim çiftçimizin çalışmasından yanayız. Bizim çiftçimiz kazansın.

16 yıldır bu ülkede işsizlik sorununu neden çözemedin? Çiftçi neden hayatından memnun değil. 15 yılda  yurtdışındaki bir avuç tefeciye ödenen para 150 milyar dolar. Ey Kılıçdaroğlu 150 milyar dolar yalandır de."

NTV

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