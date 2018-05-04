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Kılıçdaroğlu: Sıfır baraj ittifakı istiyoruz

Kılıçdaroğlu: Sıfır baraj ittifakı istiyoruz.16742
  • Giriş : 04.05.2018 / 11:23:00
  • Güncelleme : 04.05.2018 / 11:33:59

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sistemi ile ilgili konuştu.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sistemi ile ilgili yaptığı açıklamasında sıfır baraj ittifakı istediklerini, demokrasi için ittifak yapmak istediklerini dile getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi açıkladığı toplantıda konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz darbe girişimine giriştiler. O darbeye tek karşı çıkan CHP olmuştur. Bugün bir yol ayrımındayız. İttifak yapmak istiyoruz, neden diye soruyorlar. Birinci nedenimiz, yüzde 10 seçim barajını ve darbe hukukunu sıfırlamak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı istiyoruz. İki, seçme hakkının üzerindeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Üç demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Dört bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için ittifak istiyoruz. Ve hep birlikte bu ülkede huzur içinde yaşamak istiyoruz. En geniş ittifakın olmasını istiyoruz. Bu çağrıyı bütün siyasi partilere açık yüreklilikle yapıyoruz.

Seçmen listeleri hazırlandı, herkes gidip kontrol etsin. İkinci görev, Hiç kimse haziran ayı tatil ayı denize gidelim deme lüksü yoktur. Herkes inadına bayram havası içinde sandığa gitmelidir.

"KİMSE VESAYET KURMAYA YELTENMESİN"

Bugün Türkiye 5 büyük sorunla karşı karşıyadır. Birincisi demokrasi ve milli irade ipotek altındadır. Bunu kurtarmak zorundayız. Sarayın vesayetini perçinlemek için Genelkurmay Başkanı ve Sarayın Sözcüsü bir başka cumhurbaşkanına gidip baskı kurmaktadır. Kimse demokrasi üzerine vesayet kurmaya yeltenmesin. Bunu en başta Genelkurmay Başkanı ve İbrahim Kalın'a söylüyorum. Bu ayıbı ordunun üzerine gölge olarak düşürenlerin TSK'da yeri yoktur.

"HALKA DEĞİL RANTİYEYE ÇALIŞIYORLAR"

İkinci temel sorunumuz, dış politika. 16 yıl önce bütün dünya ile barışık olan Türkiye bugün herkesle kavgalıdır. Üçüncü sorun toplumsal barışımız dinamitlendi. Bu ülkeye barış ve huzuru getireceğiz. Dördüncü sorun ekonomi, çivisi çıktı ekonominin. Doları kontrol edemiyorlar. mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış durumda. Mevcut yönetim halka değil rantiyeye çalışıyor.

"ÇOCUKLAR HANGİ SINAVA GİRECEK BİLMİYORLAR"

Beşinci sorun alanımız eğitim. Anneler babalar çocukları hangi okula hangi sınava girecek bilmiyorlar. 16 yılda 14 kez eğitim politikası değişti. Fikri, vicdanı hür nesiller yetiştirmek istiyoruz."

NTV

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