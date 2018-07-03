Kılıçdaroğlu: Siyasi nezaketsizlik
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışan Muharrem İnce'nin sözlerine yanıt verdi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dün akşam CHP lideriyle yaptığı yemekle ilgili açıklamanın ardından ortalık karıştı... İnce, "Kılıçdaroğlu'ndan bana teklif gelmedi ama benden ona bir teklif gitti. Yarış içinde olmayacağımı söyledim. Kendisine onursal başkanlık teklif ettim. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi." dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kısa süre sonra sert bir yanıt geldi. 'Özel bir yemekti, bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik' Peş peşe açıklamalardan sonra ise CHP MYK Perşembe günü toplanma kararı aldı.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem ince Yalova milletvekili Özcan Özel, rozetini taktı. İnce burada açıklamalarda bulundu. İnce, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile dün yaptığı görüşme hakkında şu açıklamaları yaptı:
"Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik, seçimi değerlendirdik; konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi, ama benden gitti. Ben şöyle söyledim, gizlim saklım yok benim. sayın genel başkana, büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti’ye 15 vekil göndermeden başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini Cumhurbaşkanı adayı yaparak milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın, rekabetin içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var, bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı... Böyle bir teklifte bulundum.
'HAYIR DERSE ÖRGÜT KENDİSİ ÇÖZECEKTİR'
Evet ya da hayır demedi, ben bu teklifi yaptım. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi."
KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK YORUM
İnce'nin açıklamalarının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, 'Özel bir yemekti, bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik' yorumunu yaptı.
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da kurultayın gündemlerinde olmadığını söyledi.
CHP MYK TOPLANACAK
Bu gelişmelerin yanı sıra CHP MYK'nın da Perşembe günü saat 11:00'de toplanacağı açıklandı.
HÜRRİYET
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