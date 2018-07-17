Kılıçdaroğlu skandal pankartı savundu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) açılan skandal pankart ile ilgili açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilere destek oldu.
13 yıl önce Penguen dergisi bir karikatür yayımlanıyor. Eleştiriye açık değil! Benim twitter hesabımdan bugün bu karikatür yayınlanacak. Hitler de böyleydi, Mussolini de böyleydi, eleştriye tahammül edeceksin. Ben bugün bütün Milletvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum, bu karikatürü yayınlasınlar. Benim twitter hesabımdan bu karikatür yayınlanacak!
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