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Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek.14923
  • Giriş : 13.07.2018 / 11:11:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında sarfettiği sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açtığı dava sonuçlandı. Kılıçdaroğlu'nun 3 ayrı davadan Erdoğan'a 95 bin TK manevi tazminat ödeyeceği açıklandı.

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