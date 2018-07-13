Kılıçdaroğlu tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında sarfettiği sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na açtığı dava sonuçlandı. Kılıçdaroğlu'nun 3 ayrı davadan Erdoğan'a 95 bin TK manevi tazminat ödeyeceği açıklandı.
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