CHP lideri: Teknoloji liseleri kuracağız
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitim konusunda yapılacaklara değindi ve teknolojij liseleri kuracağını, bu liselerin mezun olma durumunda iş garantili olacağını belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
''Emekli olan ve çalışamayan bir esnaf ayda 840 lirayla nasıl geçinecek? Bununla geçinilmez diyorsanız sizin oturmanız düşünmeniz lazım. Sorun benim sorunum değil ben milletvekiliyim ayda eski parayla 12-13 milyar para alıyorum benim derdim yok ki. Benim derdim bu ülkede herkes geçinebilsin. Herkesin kazanması lazım.
Biz teknoloji liseleri kuracağız her tarafta. İş garantili eğitim olacak. Teknoloji liseleri olursa çocuklarımız mezun olduğunda işi hazır garanti olacak. Hangi parti bizim sorunlarımızı çözüyor? Bunu yakalamamız lazım. Bu olmadığı takdirde yürümez. Kaç tane af çıktı? Vergi affı sosyal güvenlik affı... Niye çıkıyor af kanunu? Vatandaş ödeyemiyor. Devlet şu anda sadece bütçe geliri olarak 322 milyar lira para tahsil edemiyor. Hiçbir emekli aylığı 1500 liranın altında olmayacak.
''16 YILDA DIŞARIYA ÖDENEN FAİZ 151 MİLYAR DOLAR''
İnsanların sırtına binerek politika yapılmaz. Kim kazanıyor? O rakamı da vereyim size. Son 16 yılda ödenen faiz hükümetlerin ödediği faiz dışarıya ödenen faiz 151 milyar dolar. Londra'daki bir grup adama ödendi. Sizler ödediniz. Emzik aldık vergi verdik. İçerideki tefecilere 687 milyar lira ödendi. Türkiye tefecilere teslim edildi.
''YÜKSELT FAİZİ SANA DOLAR VEREYİM' DİYOR''
Sayın Erdoğan niye Londra'ya gitti? Tefecilerle görüşmeye. Bize borç para verin yoksa ekonomiyi götüremiyoruz. Faizi yükseltmezsen ben sana dolar vermem diyor. Parayı isteyen sensin dolar ver diyen sensin. O da diyor ki yükselt faizi sana dolar vereyim.
''TÜRKİYE'Yİ EN GEÇ 4 YIL İÇİNDE DOLARA BOĞACAĞIZ''
Niye Suriye ile kavga ediyoruz? Suriye'de yaşayan vatandaşlar bizim akrabalarımız onların akrabaları Türkiye'de. Niye kavga ediyoruz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurmaya kararlıyız. Sayın İnce'nin ilk yapacağı iş Irak İran ve Suriye'yi ziyaret etmek olacak. Niye Müslüman kanı akıyor burada? Niye izin veriyoruz buna? Türkiye'yi en geç 4 yıl içinde dolara boğacağız. Gidip tefecilere yalvarmayacağız bize borç para verin diye. Terör de olmayacak. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'na daha sonra Ürdün Filistin Mısır katılabilir.''
NTV
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