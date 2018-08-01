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Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı

Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı.16742
  • Giriş : 01.08.2018 / 13:35:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu teröre lanet yağdırdı.

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Sepet Beşik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Nurcan Karakaya ve bebeği ile ilgili CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu tuzakla bir anne ve  bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü lanetliyorum." ifadesini  kullandı.

CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Hakkari'nin  Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil  aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu Nurcan Karakaya ve 11 aylık  bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında "Masumiyeti katleden, alçakça kurduğu  tuzakla bir anne ve bebeğinin canına kıyan eli kanlı PKK terör örgütünü  lanetliyorum. Şehit olan anne Nurcan Karakaya ve Karakaya ailesinin 11 aylık  bebeği Mustafa Bedirhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ  olsun." ifadelerine yer verdi.

TRT

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