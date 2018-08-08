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Kılıçdaroğlu teşekkür etti

Kılıçdaroğlu teşekkür etti.16742
  • Giriş : 08.08.2018 / 17:09:00

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kritik MYK sonrası partililere teşekkür etti.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, imza krizi sonrası topkana Merkez Yürütme Kurulu üyelerine bugüne kadar yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

"Partide yeni bir dönemin başlayacağını" belirten Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı yarın ya da Cuma günü açıklaması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu  başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine "Partide yeni  bir dönemin başlayacağını" söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği  öğrenildi.


Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, olağanüstü kurultay toplanmasa da buna  ilişkin taleplerin önemli olduğunu, toplanan imza sayısının dikkate alınması  gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Bu arada bazı genel başkan yardımcılarının, "yeni dönemde görev almak  istemediklerini" Kılıçdaroğlu'na ilettikleri kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı 60 kişilik Parti Meclisi'nden (PM)  seçerek yarın ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.

Partide, 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin büyük kısmının  değiştirileceği, genel başkan yardımcılığı sayısının da düşürüleceği konuşuluyor.

Yeni dönemde görev verilmeyecekler arasında Genel Başkan Yardımcıları  Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu ifade ediliyor.

Adıgüzel, 24 Haziran'daki seçim sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeyle  eleştirilere maruz kalmıştı.

TRT

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