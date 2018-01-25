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Kılıçdaroğlu: Trump'la konuşması yayınlansın

Kılıçdaroğlu: Trump'la konuşması yayınlansın.15865
  • Giriş : 25.01.2018 / 14:41:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Trump-Erdoğan görüşmesini yorumladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin kaydının yayınlanmasını istedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Telefon görüşmeleri konusuna gelince... En iyisi konuşmaları bant olarak yayınlasınlar, her şey ortaya çıksın. Biz Türkiye'nin yaptığı açıklamaları doğru buluyoruz ve biz ABD'nin teröre karşı açık ve net tavır koymasını bekliyoruz.

Teröre karşı ortak mücadele etmek gerekiyor. Türkiye'nin verdiği mücadeleye de herkesin destek vermesi gerekiyor. 

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