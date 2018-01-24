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Kılıçdaroğlu, Twitter'dan andı

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan andı.19199
  • Giriş : 24.01.2018 / 12:48:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan açıklama yaptı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamsında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gaffar Okan ile ilgili mesaj yayınladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gaffar Okkan, canı pahasına terör ile mücadele  eden gerçek bir halk kahramanıydı. Faili meçhul bir cinayete kurban giden  Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı saygıyla ve rahmetle anıyorum."  ifadesini kullandı.

TRT

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