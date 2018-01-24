Kılıçdaroğlu, Twitter'dan andı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamsında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gaffar Okan ile ilgili mesaj yayınladı.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Gaffar Okkan, canı pahasına terör ile mücadele eden gerçek bir halk kahramanıydı. Faili meçhul bir cinayete kurban giden Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.
TRT
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