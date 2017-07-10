Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu uçmayacak!

Kılıçdaroğlu uçmayacak!.14838
  • Giriş : 10.07.2017 / 21:21:00

Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyerek geldiği İstanbul'dan Ankara'ya uçakla gitmeyeceği öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gelen Kemal Kılıçdaroğlu, yine karayoluyla Ankara'ya dönecek.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüşü"nün ardından İstanbul’dan Ankara’ya uçak yerine karayoluyla, yine aynı güzergahı izleyerek makam aracıyla dönmeyi planlıyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, yürüyüş yaptığı yoldan, bu kez makam aracıyla Başkent'e dönme isteğini kurmaylarına iletti.

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine “Yürüyüş yaptığım yolu görmek, düşünmek hem de bize evsahipliği yapanlara teşekkür etmek istiyorum” dediği öğrenildi.

CHP liderinin, özellikle Bulak Köyü'nde iftar yaptığı eve yeniden giderek teşekkür etmek istediği de gelen bilgiler arasında.

NTV

Kurban Bayramı müjdesi erken geldi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme!

Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme!

AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü

Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aleksandar Vucic ile görüştü.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet arayana bak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet arayana bak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yürüyüşüne sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

 

Çavuşoğlu: Rumlar kaçtı!

Çavuşoğlu: Rumlar kaçtı!

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Konferansı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu yalnız yürüyecek

Kılıçdaroğlu yalnız yürüyecek

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dragos miting alanına yalnız yürüme kararı aldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya