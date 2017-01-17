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Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven karşı çıkmalıdır

Kılıçdaroğlu: Ülkesini seven karşı çıkmalıdır.15302
  • Giriş : 17.01.2017 / 21:47:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ülkesini seven herkesin yeni Anayasa'ya karşı çıkması gerektiğini söyledi.

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Kılıçdaroğlu, yeni Anayasa'ya karşı sert mühalefetini sürdürüyor. CHP lideri, herkesin bu değişiklik teklifine karşı çıkmasını istiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Değişikliği teklifi için “Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkesini seven ve vicdan sahibi herkes bu anayasa değişikliğine karşı çıkmalıdır. Çocuklarımızın ve Türkiye'nin geleceğini yok edemeyiz!

"15 yıl sonunda tüm yetkiyi bir kişiye vermek istemeleri; 15 yıl boyunca işledikleri suçların, yaptıkları yanlışların üstünü örtme çabasıdır!"

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