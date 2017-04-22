Kılıçdaroğlu: Vazgeçmeyeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Değişikliği sonrası izleyeceği yol belli oldu. Kılıçdaroğlu, Murat Yetkin ile yaptığı telefon görüşmesinde hak arayışlarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Gazeteci Murat Yetkin'in bugünkü köşe yazısında anlattığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Nisan'daki "Maç bitti, kabul edin" ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 21 Nisan'daki "İstedikleri yere gidebilirler, vakit israfıdır" açıklamalarını değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Hak arayışından vazgeçmeyeceğiz" dedi.
Yazının ilgili kısmı şöyle:
"'Yapmak istedikleri' dedi Kılıçdaroğlu, 'CHP'yi hak aramaktan vaz geçirmeye çalışmak. Ama biz hak arayışından vaz geçmeyeceğiz. Onlar ne derlerse desinler, başvurularımıza ne yanıt gelirse gelsin devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin bu günkü koşullarında bir esnaf örneğin, kâğıt üzerinde hakkını aramakta serbesttir, ama başına gelebileceklerden çekinir. Bir işçi, bir sanayici aynı nedenden çekinebilir. Sıradan vatandaş hakkını arayamıyor, ama birilerinin araması lazım. Hak aramak suç değildir. O hakkı siyaset kurumu olarak bizim arayacağız.'
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Bu yalnızca 'Hayır' oyu kullananların hakkını aramak değildir. Bu 16 Nisan'da oy kullanan 49 milyon vatandaşın tamamının hakkının aranmasıdır. Çünkü YSK kararıyla bütün oylar üzerine gölge düşmüş, 49 milyonun iradesine fesat sokulmuş bir durum var. Bizi vaz geçirmeye çalışanlar, YSK kararının bir idari karar değil de yargı kararı olduğuna bizi inandırmaya çalışıyorlar. Orada da doğruyu söylemiyorlar. İdari karar, yasaların üzerinde olamaz. Ellerini vicdanlarına koysunlar, yasayı okusunlar. Yasa açıkça mühürsüz oy pusulaları geçerli değildir diyor. Buna karşın YSK geçerli saydı. İnsanlar da buna karşı çıkıyor, haklarını aramak istiyorlar."
CHP'nin sokak protestoları konusundaki tutumu üzerine Kılıçdaroğlu, "İnsanların YSK'nın bu haksız kararını protesto etmek hakkı var. Bunun için sokakta protesto yapanlar da olabilir, ama bir tek koşulla: barışçıl protesto koşuluyla, silah, saldırı olmadan, şiddete kapalı olması koşuluyla. Çünkü aksi halde meşruiyetini kaybeder.
— "Bu sokak protestolarının içinde CHP üyeleri olabilir de, olmayabilir de, ama kurum olarak, parti olarak CHP yoktur. CHP kurumsal kimliğiyle sokak protestolarında yoktur ve destek olmamaktadır. Siyaseti ve hak arayışını parlamenter demokrasi zemininde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
'YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ SEÇİME HAZIRLANMAYA BAŞLIYORUZ'
"Şimdi referandum sonuçlarını değerlendiriyoruz. Öncelikle hangi sandıktan, ne oy çıktığını gözden geçirmemiz lazım, bunu yapıyoruz. (Erdoğan'ın "Maç bitti" ve Deniz Baykal'ın "İlk devre bitti, maç 2019'da bitecek" sözleri üzerine) Referandumdaki 'Hayır' kampanyasıyla CHP'nin oy potansiyelinin (2015'teki iki seçimde de yüzde 25) üzerinde vatandaşla buluşmak, onlara kendimizi anlatmak imkânımız oldu. Bunu sürdürmemiz lazım. Çünkü elde edilen, haksızlığa uğratılsa da, sıradan bir sonuç değil. Şimdi yarından [Bugün, 22 Nisan'dan] itibaren CHP'nin yetkili kurullarıyla biz dizi toplantıya başlıyoruz. Yeni bir strateji kuracağız. Yarın seçim olacakmış gibi seçime hazırlanmaya başlıyoruz. Herkes görecek, güzel şeyler yapacağız."
HÜRRİYET
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