Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmesi bitti
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa görüşemelerinin ikinci turu bugün başladı. Kritik görüşme öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Kılıçdaroğlu’na eşlik eden CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Levent Gök'ün ise görüşmeye katılmaması dikkat çekti.
İki liderin görüşmesi baş başa gerçekleşiyor.
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