Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu vekilleri ile buluşacak

Kılıçdaroğlu vekilleri ile buluşacak.15865
  • Giriş : 28.03.2018 / 17:55:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vekilleri ile buluşacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi be parti çalışmalarını görüşmek üzere vekilleri ile buluşacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin  milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, onar kişilik gruplar halinde CHP'li milletvekilleriyle  görüşecek. CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un  imzasıyla, Kılıçdaroğlu'nun görüşme programı milletvekillerine iletildi.Kılıçdaroğlu'nun, TBMM ve parti çalışmalarını değerlendirmek üzere,  onar kişilik gruplar halinde milletvekilleriyle CHP Genel Merkezi'nde bir araya  geleceği duyuruldu.

TRT

Şükran Ovalı hamile olduğu iddiasını doğruladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj

Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya mesaj

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Rusya'da yaşanan facia ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Cumhur İttifakı'nın oyu!

İşte Cumhur İttifakı'nın oyu!

2019 yılında yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nın potansiyel oy oranı açıkladı.

 

Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

Kılıçdaroğlu'na yeni danışman

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu.

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Partili Mahir Ünal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

 

Kılıçdaroğlu anketi açıkladı

Kılıçdaroğlu anketi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elindeki anketi açıkladı.

Başbakan'dan Irak'a kritik telefon

Başbakan'dan Irak'a kritik telefon

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüşme yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya