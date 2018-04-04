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Kılıçdaroğlu, vekillerle görüştü

Kılıçdaroğlu, vekillerle görüştü.19199
  • Giriş : 04.04.2018 / 15:15:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vekillerle görüştü.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cuma günü yapılacak Parti Meclisi toplantısı öncesi öncesi harekete geçti. Kılıçdaroğlu, 10'arlı gruplar halinde vekilleri kabul ediyor. 

Milletvekillerini 10'arlı gruplar halinde partisinin Merkez Yönetim  Kurulu salonunda kabul eden Kılıçdaroğlu, hem milletvekillerinin görüşlerini  alıyor hem de bazı bilgilendirmeler yapıyor.

İstanbul Milletvekili Ali Şeker, görüşmenin ardından basın  mensuplarına yaptığı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine  10'arlı gruplar halinde görüşmek üzere davette bulunduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun yakın süreçte nasıl bir yol çizileceği konusunda hem  kendilerine bilgi verdiğini hem de bilgi aldığını belirten Şeker, "Demokrasinin  tekrardan Türkiye'de hüküm sürebilmesi için ne yapılması gerekiyorsa bu  konulardaki bütün uyarılar, öneriler, genel başkanımız tarafından dikkate alınıp,  hayata geçirilecek." dedi.

İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Türkiye'nin çok önemli bir sürecin  içerisine girdiğini ifade ederek, "Görüşmede ana eksen olarak CHP'nin önümüzdeki  dönemde, bir söylem birliği ile iktidarın değişmesi yönünde en güçlü aday olarak  hangi yöntemlerle ilerlemesi gerektiğini çok açık bir şekilde konuştuk."  ifadesini kullandı.

Bir saatlik zaman diliminde düşüncelerini paylaşma fırsatı  bulduklarını aktaran Balbay, CHP'nin 2019 seçimleri için yeni projeler  hazırladığını ve Kılıçdaroğlu'nun bu projelerinin ana hatlarını anlattığını  bildirdi.

Görüşmede seçim ittifakı konusunun da gündeme geldiğine işaret eden  Balbay, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gelecek günlere bazı temaslarda  bulunacağını anlattı.

"Bizim açımızdan en büyük ittifak toplumla, toplumun bütün  kesimleriyle yapılan ittifaktır." diyen Balbay, bu konudaki ayrıntıları  Kılıçdaroğlu'nun kamuoyuyla paylaşacağını açıkladı.

Mustafa Balbay, şunları kaydetti:

"Genel anlamda bir perspektif çizildi. Zaten Genel Başkanımızın  temaslarıyla da siz ayrıntıları görmüş olacaksınız. Biz temel ilkeler  doğrultusunda görüşebileceğimiz tüm partilerle... Temel ilke ne? demokrasi, güçlü  bir parlamenter sistem, toplumun huzurunun refahının sağlanabileceği güçlü bir  parlamenter sistemden yana olan kim varsa CHP önümüzdeki dönem onlarla  Türkiye'nin geleceği için, Türkiye için konuşacak, düşünecek, paylaşacak."

Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu, böyle gruplar halinde bir  görüşmenin ilk defa yapıldığına işaret ederken, görüşmelerin faydalı olduğunu  bildirdi.

Görüşmede ittifak konusunun da konuşulduğunu aktaran Kuyucuoğlu, "Bu  konuda çalışmalar devam ediyor. Şu anda kamuoyuna açıklanacak durumda değil.  Biraz zaman geçmesi, olgunlaşması gerekiyor. Görüşmeler devam ediyor zaten, daha  zaman var." dedi.

Kuyucuoğlu, referandumdaki "hayır" blokuna dikkati çekerek, yerelde  bir resmi ittifak olacağını düşünmediğini ifade etti.

Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kılıçdaroğlu'nun daha önce de  kapalı grup toplantıları yaptığını ancak bu toplantıların çok verimli geçmediğini  söyledi.

Kapalı toplantılarda zaman konusunda yaşanan sıkıntılara dikkati çeken  Yüceer, bu görüşmede milletvekillerinin daha geniş zaman diliminde düşüncelerini  aktardığını belirtti.

Demokrasiye inanmış bir parti için danışma mekanizmaların  işletilmesinin önemine de değinen Candan Yüceer, görüşmede hem yerel hem de genel  seçime yönelik düşüncelerini paylaştıklarını ayrıca ittifak konusunu da  konuştuklarını bildirdi.

Yüceer, kazanamadıkları yerlerde belediye başkan adaylarının önceden  açıklanması düşüncesini aktardığını dile getirerek, 2019'un Türkiye'nin kaderini  belirleyeceğine işaret etti.

Artık beğenseler de beğenmeseler de önlerinde yeni bir seçim kanunu  olduğunu vurgulayan Yüceer, seçim güvenliğinin ise çok önemli olduğunu ve  üzerinde durulması gerekenleri paylaştıklarını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanı adayı için bir öneriniz oldu mu?" sorusu üzerine  Yüceer, "İsim konuşulmadı ancak genel başkanımızın olmasını hepimiz arzu  ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yüceer, bir sorusu üzerine, seçim ittifakı konusunda hem siyasi  partiler boyutunda hem de kamuoyunda etkinliği olan isimlerle görüşmelerin devam  ettiğini açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle görüşmesi yarın da sürecek

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