Kılıçdaroğlu: Yargı iflas etmiştir
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, OHAL Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, ülkedeki hukuk sistemindeki bozukluklukları dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen "OHAL'de Yeter Forumu"nun açılışında konuşma yaptı.
Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Artık bu tabloyu, bu giysiyi Türkiye’ye giydiren Anayasa Mahkemesi’nin düşünmesi gerekiyor. Sivillere yargı muafiyetini mahkemeye taşıdık. Umarım akıl galip gelir. Askeri darbeyi yapanların apoletleri var, sivil darbeyi yapanların apoletleri yok. Yargı birbirini tanımıyor. Yargıda hiyerarşi kalmadı.
Hukukun olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Yargı tümüyle iflas etmiştir. Bunu söylerken, şüphesiz bütün yargıç ve savcıları hedef almıyoruz. Türkiye belli bir sürecin içine bilinçli bir şekilde sokulmuştur. Bizim anladığımız gibi yargılama Türkiye’de yoktur. Yargı bağımsızlığı Türkiye’de ağır yaralar almıştır. Suçluyu siyasi otorite belirliyor, savcı harekete geçiyor, mahkemeler hazır. Bunun demokrasi olduğu söyleniyor. Bir adım daha atıldı. Yargıtay’a 160 militan atadınız dediğimde bana tepki gösteriyorlardı. Yargıtay’a 100, Danıştay’a 16 üye atıyorlar. Aynı yöntemi uyguluyorlar. Bütün yargıyı susturmak istiyorlar.
FETÖ’yle mücadele geçildi, İktidara muhalefet edenler tasfiye süreci yapılıyor. Milletvekiller, gazeteciler, akademisyenler ve avukatlar hapiste. KHK ile yeni suçlar ihsas ettiler. Evrensel hukuka ve insan haklarına aykırı bütün uygulamalar devam ediyor. Her darbe kendi hukukunu yaratır. 20 Temmuz darbesi de kendi hukukunu yaratıyor.
O darbeleri yapanlar sadece kendi geleceklerini güvence altına alıyorlardı. 20 Temmuz darbesini yapanlar ise kendi gibi düşünenlerin de geleceğini güvence altına alıyor. Sırtı kalın olanlar, paraları olanlar hapisten çıktılar. Tek sesli medya oluşturdular, üniversitelerden ses çıkarmıyor.
Demokrasiyi hep birlikte savunacağız. Bir bedeli varsa hep birlikte ödeyeceğiz. Böyle baskı süreci devam ederse toplumda patlamalar kaçınılmaz olacaktır."
NTV
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