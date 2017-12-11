Kılıçdaroğlu: Yaşatmam!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partili Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevinden uzaklaştırılması ile ilgili konuştu ve hükümete ateş püskürdü.
Kılıçdaroğlu, "Bir belediye başkanımızın boğazından haram lokma inerse o belediye başkanını yaşatmam" dedi. Başbakan Yıldırım'a çAğrı yapan Kılıçdaroğlu, Sarraf dosyasını yeniden açma çağrısı yaptıC
TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın görüşmeleri başladı. CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu söz aldı. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu, İlgezdi hakkındaki iddiaların haber olmasının ardından İlgezdi'ye kendisi ve ailesi hakkında savcılığa ihbarda bulunmasını istediğini anlattı. İlgezdi'nin hakkındaki suçlamalardan aklandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir belediye başkanımızın boğazından haram lokma inerse o belediye başkanını yaşatmam. Başkanlarımıza hep 'Her kuruşun hesabını vereceksiniz, her vatandaşa eşit davranacaksınız' dedim" diye konuştu. Ailesi hakkında araştırma yapılmasını isteyen CHP lideri, "Sonra döndüler benimle ilgili, kızım bir daire almış... Benim, ailem, çocuklarım, torunum, damadım, hatta dünürlerim... Hepsi için araştırma önergesi verin. Hepsi araştırılsın. Hiçbir tereddüdüm yok. Beş kuruş bulursanız gelip bu kürsüden özür dileyeceğim" dedi.
BAŞBAKAN YILDIRIM'A SARRAF ÇAĞRISI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada ABD'de Hakan Atilla'nın yargılandığı davada 'tanık' sıfatıyla ifade veren Rıza Sarraf için Başbakan Binali Yıldırım'a çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de olan bir olay Amerika'da temizlenmemeli. Burada temizlenmeli. Binali Yıldırım Bey'e çAğrı yapıyorum; gel kardeşim bu dosyayı yeniden açalım" dedi.
KUDÜS TEPKİSİ...
ABD'nin Kudüs kararına sert tepki gösteren kılıçdaroğlu, "Filistin olayı bu milletini onurudur. Kudüs hepimizin üzerine titrememiz gereken bir şehirdir. Orası birilerine asla ve asla terk edilemez. Bunu gayet açık ve net CHP grubu adına söylüyoruz" ifadesini kullandı.
TRT
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