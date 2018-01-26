Facebook Twitter Rss

Kılıçdaroğlu: Yayınlayın, ABD mahçup olsun

Kılıçdaroğlu: Yayınlayın, ABD mahçup olsun.19199
  • Giriş : 26.01.2018 / 11:51:00

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan-Trump görüşmesini yorumladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasında gerçekleşen görüşmenin bandının yayınlanmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en büyük ve en temel sorununun adalet eksikliğinin olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da düzenlenen Yerel Yönetimler ve Adalet Sempozyumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Eğer yöneten adaleti hakime değil kendine bırakmışsa, adalet iflas etmiştir. Suçluyu belirleyecek olan hakimdir ama günümüz Türkiye'sinde suçluyu belirleyen siyasi otorite.

Türkiye'nin en büyük ve en temel sorunu: Bu ülkede adalet yok. Bütün vatandaşlarımızın üzerinde mütabık kaldığı konu; Bu ülkede adalet yok

Devleti var eden kavramlar adalet ve liyakattir. Bunlar birbirini tamamlayan kavramlardır. İşini ehline, yani hakime vermezseniz ülkeyi başka bir noktoya taşırsınız.

15 Temmuz sonrası, Türkiye Cumhuriyeti, adil yargılama hakkını kaldırdı. Biz uygar dünyaya dönüp bizde adalet var diyebilir miyiz? Bir diğeri tutuklananlara insanca davramayacağız be demek? Bu, Türkiye'nin kendisini Birleşmiş Milletler'e ihbar etmesidir.

Devlet adaletle, bilgiyle, birikimle yönetilir; öfkeyle ön yargıyla yönetilmez

Türkiye Cumhuriyeti'nin hapishaneleri tıklım tıklım, sırayla uyuyorlar. Halen 15 Temmuz'dan bu yana iddianamesi hazırlanmamış yüzlerce tutuklu var" dedi.

CHP lideri Afrin operasyonuna ilişkin, "Operasyon yapılmalı, hiçbir şüphe yok. Bu mücadelenin yanındayız ama beyefendiler bunlardan rahatsızlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından taraflardan gelen farklı açıklamalar üzerine, "Açıklamada farklılık varsa, bantları yayınlayın, Amerikalılar mahcup edin" şeklinde konuştu.

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında fark olduğunu belirterek, "Bu merkezi yönetimler yerel yönetimleri denetleyemez anlamına gelmez. Demokrasilerde her yöneticinin denetlenmesi gerekiyor. Biz hiçbir zaman denetlemelerden şikayet etmedik. Belediye başkanlarının büyük kısmı görevden alındıi zorla istifa ettirildi. Kim yapıyor Saray Hükümeti yapıyor" dedi.

ABD, Erdoğan-Trump görüşmesini çarptırdı

Pentagon açıkladı: Türkiye ile krizde değiliz!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Kılıçdaroğlu'ndan Enes Berberoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Enes Berberoğlu'na ziyaret

CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklu vekil Enes Berberoğlu'nu ziyaret etti.

Erdoğan, Theresa May ile görüştü

Erdoğan, Theresa May ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

 

Erdoğan: Askerlerin morali yüksek

Erdoğan: Askerlerin morali yüksek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonuna dair açıklama yaptı.

Erdoğan sıcak bölgede!

Erdoğan sıcak bölgede!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sınır bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

 

Kılıçdaroğlu: Trump'la konuşması yayınlansın

Kılıçdaroğlu: Trump'la konuşması yayınlansın

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Trump-Erdoğan görüşmesini yorumladı.

Türkiye'den ABD'nin teklifine yanıt

Türkiye'den ABD'nin teklifine yanıt

Amerika'nın güvenli bölge teklifine Ankara'dan ilk yanıt geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya