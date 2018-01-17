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Kılıçdaroğlu yeniden aday oldu

Kılıçdaroğlu yeniden aday oldu.19199
  • Giriş : 17.01.2018 / 11:23:00

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeniden aday oldu.

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Sepet Beşik

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yedinci kurultaya hazırlanıyor. CHP liderinin 8 yıllık başkanlığı döneminde üçüncü kez olağan kurultay olacak.

Bugüne kadar dördü olağanüstü, ikisi olağan olmak üzere toplam altı  kurultaydan zaferle çıkan Kılıçdaroğlu, 3-4 Şubat'ta da güven tazelemeyi  planlıyor.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna, 2010'da dönemin CHP  Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan  Kurultay'da oturdu.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu tarihten itibaren, 18-19 Aralık 2010, 26  Şubat 2012, 27 Şubat 2012 ve 5-6 Eylül 2014'te olağanüstü, 17-18 Temmuz 2012 ve  16-17 Ocak 2016'da olağan kurultaylar gördü.

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18.  Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce yarışan Kılıçdaroğlu,  yeniden genel başkanlığa seçildi.

Partinin 35. Olağan Kurultayı'nda ise tek aday olarak seçime giren  Kılıçdaroğlu, genel başkanlık görevine devam etti. Kurultayda iddiası olan İzmir  Milletvekili Mustafa Balbay ise adaylık için gerekli olan yeterli imzaya  ulaşamadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin ilk kongresi, Türkiye  Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) olarak  kabul ediliyor.

Parti, ilk olağanüstü kurultayını ise Atatürk'ün vefatı üzerine 26  Aralık 1938'de yaptı. Kurultayda, "değişmez genel başkanlığa" seçilen İsmet  İnönü, yaklaşık 33 yıl bu görevi sürdürdü.

CHP'de İnönü'nün ardından Bülent Ecevit, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve  Deniz Baykal genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kılıçdaroğlu, partinin 7. genel  başkanı olarak görevine devam ediyor.

Partide yaklaşık 22 ayda bir gerçekleşen olağan veya olağanüstü  kurultaylarda, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK)  değişiklikler oluyor.

TRT

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