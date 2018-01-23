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Kilis kent merkezine roket atıldı

Kilis kent merkezine roket atıldı.17277
  • Giriş : 23.01.2018 / 17:44:00
  • Güncelleme : 23.01.2018 / 17:52:23

Suriye'nin Afrin kentinden ateşlenen roket, Kilis kent merkezine düştü.

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Büyüyen Beşik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu başarı ile devam ediyor. Afrin bölgesinden Kilis'in Atatürk Mahallesi'ne roket atıldığı ve roketin 3 katlı bir evin çatısına isabet ettiği öğrenildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda evin çatısında ve çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Suriye tarafından ilimize bir roket mermisi atıldı. Herhangi bir can kaybı ve yaralı yoktur. Ekiplerimiz olay yeri çalışmalarını derhal başlatmıştır." denildi.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, saldırının ardından radar sistemleriyle yerini belirledikleri terörist mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.

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