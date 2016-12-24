Facebook Twitter Rss

Kilis'te 7 DAEŞ militanına tutuklama!

Kilis'te 7 DAEŞ militanına tutuklama!.16520
  • Giriş : 24.12.2016 / 16:33:00

Kilis'te yuvalanan DAEŞ üyelerine operasyon düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kilis'e Suriye tarafından kaçak yollarla geçen 7 yabancı uyruklu DAEŞ üyesi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahısın terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilerek cezaevine gönderildi.

Geçen perşembe günü Çıldıroba Köyü sınır hattında devriye görevi yapan hudut birliğinde görevli askerler, kaçak olarak Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişinin yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları belirlendi. Yabancı uyruklu şüpheliler, sorgulamalarının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece; 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Beşiktaş-Gaziantep maçı saat kaçta?

MHP lideri Bahçeli'nin yeni koleksiyonu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek

Flaş uyarı! İstanbul'da sular kesilecek

İstanbullulara kötü haber geldi. Şehirde 20 saatlik kesinti yaşanacak.

10 bin kişiye sosyal medya davası!

10 bin kişiye sosyal medya davası!

İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medya soruşturması ile ilgili açıklama geldi.

 

Saldırganın sevgilisi gözaltında

Saldırganın sevgilisi gözaltında

Türkiye'yi sarsan Rus Büyükelçi cinayetinde gelişme yaşandı.

Erdoğan da Kılıçdaroğlu da onu seçti

Erdoğan da Kılıçdaroğlu da onu seçti

2016 yılının en etkileyici fotoğrafı oylaması tamamlandı.

 

Tarihi Galata Köprüsü artık yerinde değil

Tarihi Galata Köprüsü artık yerinde değil

Ayvansaray-Hasköy arasında bulunan ve 4 yıldır atıl durumda olan Eski Galata Köprüsü yerinden kaldır

Bakanlık'tan Fırat Kalkanı açıklaması

Bakanlık'tan Fırat Kalkanı açıklaması

Fırat Kalkanı Harekatı hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya