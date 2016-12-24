Kilis'te 7 DAEŞ militanına tutuklama!
Kilis'e Suriye tarafından kaçak yollarla geçen 7 yabancı uyruklu DAEŞ üyesi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahısın terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilerek cezaevine gönderildi.
Geçen perşembe günü Çıldıroba Köyü sınır hattında devriye görevi yapan hudut birliğinde görevli askerler, kaçak olarak Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 kişinin yapılan incelemede terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları belirlendi. Yabancı uyruklu şüpheliler, sorgulamalarının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece; 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
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