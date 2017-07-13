Kilis'te yangın! Mühimmatlar patlıyor
Kilis'te yangın paniği yaşanıyor. Askerlerin kaldığı üs bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başlayan yangında ölen ya da yaralanan olmazken mühimmatların patlaması nedeniyle yangına müdahale edilemediği öğrenildi.
Kilis-Gaziantep karayolu 15’inci kilometresinde Organize Sanayi Bölgesi'ne 2 kilometre mesafedeki geçici konteyner kentte kalan askerlerin barındığı konteynerlerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle askerlere ait mühimmatlar patlamaya başladı. Kilis-Gaziantep karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, arama kurtarma ekipleri, itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGINA MÜDAHALE EDİLEMİYOR
Patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemiyor. Yükselen dumanlar, Kilis kent merkezinden dahi görülüyor.
HÜRRİYET
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