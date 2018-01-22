Kilis'ten top atışları yapılıyor
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili açıklama yaptı. TSK, Suriye'de yuvalanan terör hedeflerine yönelik operasyonların sürdüğü bölgeye Kilis'ten top atışları yapılıyor.
Özgür Suriye Ordusu'nun da katıldığı harekatın üçüncü gününde Afrin'deki hedeflere ilerleyen birliklere top atışlarıyla destek veriliyor. Sınırda konuşlu TSK'ya bağlı birliklerce terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara yönelik zaman zaman yoğunlaşan atışlar, Kilis kent merkezinin yanı sıra Hatay hudut hattındaki bazı köylerden de duyuluyor. Bu arada, sınırdaki birliklere de ara ara askeri araç takviyesi yapılıyor.
HÜRRİYET
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