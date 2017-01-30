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Kilosu 1100 liradan satılan yeni gelir kapısı!

Kilosu 1100 liradan satılan yeni gelir kapısı!.28047
  • Giriş : 30.01.2017 / 11:10:00

Gıda ve kozmetik sanayi ile tıbbi ilaç yapımında kullanılan, kilosu 1100 liraya satılan damla sakızı için çalışmalar sürüyor.

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Kilosu tam 1100 liradan alıcı bulan ve vatandaş için yeni gelir kapısı olan damla sakızı için Muğla'Da bahçe çalışmaları yapılıyor.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce yürütülen 'Itri- Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi’ projesi kapsamında, Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde ilde ilk kez sakız bahçeleri 2015-2016 yılında tesis edildi.

Proje kapsamında 2016-2017 yılları arasında Ula İlçesi Esentepe Mahallesi’nde tesis edilen sakız bahçesine 62 ağaç dikildi. Marmaris İlçesi Bozburun Mahallesi’nde geçen yıl, bir üreticinin bahçesine de 50 sakız ağacı dikimi yapıldı.

Kilosu 1100 lira Yeni gelir kapısı olacak

Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Muhammet Sevinç, "Sakız bahçeleri her geçen yıl artarak büyüyor. 2016 yılında başlatılan yabani sakız ağaçlarının aşılanması çalışmalarında başarı elde edildi. Bu yıl da aşılama devam edecek. Sakız ağacından elde edilen damla sakızının birçok kullanım alanı var. Kimyasal bileşiminin yüzde 97’sini reçine asitleri ve mastikorezenler, yüzde 1-3’ünü ise uçucu yağlar oluşturur. Naturel olarak çiğnenen damla sakızı sindirimi kolaylaştırırken, nefes açıcı etkide de bulunur. Gıda sanayinde, tıbbi ilaç yapımında, kozmetik sanayinde, sanat eserlerinin korunmasında kullanılan çok özel bir cilanın hazırlanması gibi birçok alanda kullanımı vardır. Dikilen sakız ağaçlarından dört yıldan itibaren ürün alınsa da, kayda değer olarak 7 yıl sonra ürün veriyor. Ağaçların her birinden 15 yıl sonra 500-600 gram ürün alınacak ve dekardan 30-35 kilogram damla sakızı üretilerek yeni bir kazanç kapısı olacaktır" dedi.

Damla sakızının kilosu 1100 lira civarında satılıyor.

Hürriyet

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