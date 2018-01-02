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Kim: Buton masamda, menzil ABD'ye dönük

Kim: Buton masamda, menzil ABD'ye dönük.25967
  • Giriş : 02.01.2018 / 12:31:00
  • Güncelleme : 02.01.2018 / 12:33:07

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir kez daha dünyaya meydan okudu.

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Balistik füze denemeleri ile tepki çeken Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, devlet televizyonundan yaptığı konuşmasında, Amerika Birleşik Devletleri ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu söyledi.

ABD’nin asla kendisine ve ülkesine yönelik bir savaş başlatamayacağını kaydeden Kim, “ABD, nükleer silahlar için butonun daima masamın üzerinde olduğunu bilmeli” dedi. Kim, nükleer silahların yalnızca güvenliklerini tehdit edecek bir durum söz konusu olduğunda kullanılacağını ifade ederek “ABD, Kuzey’in nükleer gücünün tehdit değil, gerçek olduğunun farkında olmalı” ifadesini kullandı. Kim Jong-un, Kore yarımadasında askeri gerilimin düşürülmesi ve Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi çağrısında da bulundu. Güney Kore’de düzenlenecek 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatlarına heyet gönderilebileceğini kaydeden Kim, bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etti.

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