Facebook Twitter Rss

Kim'den çarpıcı çıkış: Tüm dünya görecek

Kim'den çarpıcı çıkış: Tüm dünya görecek.13609
  • Giriş : 29.04.2018 / 13:32:00

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Mayıs ayında nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstereceklerini söyledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Cuma günü gerçekleşen tarihi zirvenin ardından, dünyayı şaşırtan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bugün Güney Kore Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesindeki nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyaya göstereceklerini Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’e söyledi.

Seul'den gelen açıklamaya göre; Kuzey Koreli lider, Mayıs ayında ABD ve Güney Kore’den uzmanlar ve gazetecileri davet ederek, nükleer deneme tesisinin kapanışını tüm dünyayla paylaşacak.

Kuzey Kore'nin Güney Kore ile 1.5 saatlik farkı yok etmek için zaman dilimini değiştirmeyi de kabul ettiği belirtildi.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kim Jong-un ile 3-4 hafta içinde görüşebileceğini açıkladı.

Erdoğan'dan flaş 'bedelli' açıklaması!

Vagner Love yol ayrımında: Dönmek istiyorum

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AB ülkesinde zorunlu askerlik dönemi

AB ülkesinde zorunlu askerlik dönemi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaatlerinden olan zorunlu askerlik için çalışmalarda sona ge

Skandal! Çavuşoğlu'nun konuşması engellendi!

Skandal! Çavuşoğlu'nun konuşması engellendi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun 5 Türk’ün hayatını kaybettiği Solingen saldırısının 25’inci yıldönümü

 

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadına saldırı düzenledi.

Rus lider Putin kendi kendini eleştirdi

Rus lider Putin kendi kendini eleştirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendi kendini eleştirdi.

 

AB ülkesinden yasaklı madde ihracı!

AB ülkesinden yasaklı madde ihracı!

İsviçre'de bir şirketin, Suriye'ye, kimyasal silah yapımında kullanılabilen 5 ton izopropanol ihraç

Hamaney'den flaş çağrı: ABD'ye karşı çıkın

Hamaney'den flaş çağrı: ABD'ye karşı çıkın

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, dünyadaki bütün Müslümanlara çağrıda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya